Por que EUA terão que devolver esmeralda brasileira depois de 24 anos

Uma das maiores esmeraldas do mundo, descoberta em 2001 no interior da Bahia, está oficialmente a caminho do Brasil. Após anos de disputas judiciais, os Estados Unidos formalizaram a repatriação da gema.

De acordo com a revista Wired, uma das partes envolvidas no processo afirmou que a pedra foi avaliada em US$ 925 milhões, cerca de R$ 5,3 bilhões. Em outras ocasiões, seu valor foi estimado em US$ 370 milhões (aproximadamente R$ 2,1 bilhões). A pedra, conhecida como esmeralda Bahia, tem uma história marcada por controvérsias, lendas e reviravoltas que incluem contrabando, furacão e disputa entre os dois países.

O que aconteceu

Descoberta e contrabando. A esmeralda Bahia, descoberta por garimpeiros na região de Pindobaçu, na Bahia, chamou a atenção mundial por seus impressionantes 380 quilos e aproximadamente 180 mil quilates. Em 2001, foi retirada ilegalmente do Brasil, contrabandeada para os Estados Unidos e classificada como "betume natural" para burlar a fiscalização.