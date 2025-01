EUA: Justiça mantém condenação de Trump e marca data de sentença

Os promotores do escritório do promotor de Manhattan, Alvin Bragg, que apresentaram o caso, defendiam medidas menos drásticas do que o "remédio extremo" de reverter o veredito do júri.

Eles sugeriram várias opções para Merchan, incluindo adiar a sentença até que Trump, aos 78 anos, deixe a Casa Branca em 2029, ou garantir uma sentença que não envolvesse tempo de prisão.

Os promotores também disseram que o juiz poderia simplesmente encerrar o caso com uma anotação de que Trump nunca foi sentenciado e que sua condenação não foi confirmada nem revertida em apelação. Eles disseram que uma abordagem semelhante foi usada em casos em que um réu morre após ser condenado, mas antes de ser sentenciado.

A falsificação de registros comerciais é punível com até quatro anos de prisão, mas a sentença não é obrigatória. Antes de sua vitória eleitoral, especialistas jurídicos afirmaram que era improvável que Trump fosse preso devido à falta de histórico criminal e à sua idade avançada.

Trump responde em quatro casos

Trump foi acusado em três outros casos criminais estaduais e federais em 2023: um envolvendo documentos classificados que ele manteve após deixar o cargo e dois outros envolvendo seus esforços para reverter sua derrota eleitoral de 2020.