Ano começa com general 4 estrelas na cadeia e militares na mira da Justiça

As invasões do 8 de Janeiro se aproximam de completar dois anos com a investigação da Polícia Federal sobre a trama golpista alcançando uma série de militares, alguns de alta patente. A lista contém generais do Exército, um ex-comandante da Marinha e até o ex-ministro da Defesa no governo Jair Bolsonaro.

General Braga Netto

Candidato a vice na chapa de Bolsonaro, o general passou o Natal e a virada do ano na cadeia Imagem: WILTON JUNIOR - 10.ago.22/ESTADÃO CONTEÚDO

Suspeito de ser o cabeça do grupo, está preso. É general de quatro estrelas, cargo hierárquico mais alto do Exército. Junto com o Augusto Heleno, chefiaria o gabinete de crise a ser instalado depois da intervenção militar.