Cartunista acusa Washington Post de censurar caricatura de Trump e Bezos - Cartunista acusou renomado diário americano de vetar caricatura que abordava as relações do dono do jornal e bilionário da Amazon, Jeff Bezos, com o presidente eleito dos Estados Unidos. Jornal nega.Dona de um Pulitzer, a maior honraria jornalística que existe, a ilustradora americana Ann Telnaes, 64, anunciou sua demissão do The Washington Post após acusar o jornal de censurar um cartum que tematizava as relações entre poderosos da mídia e da tecnologia com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O informe, postado por Telnaes neste sábado (04/01) em seu blog na plataforma Substack, inclui um rascunho do cartum. A ilustradora alega que o editor a impediu de fazer o "trabalho crítico" de responsabilizar "pessoas e instituições poderosas".

O desenho publicado por Telnaes mostra os magnatas Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Sam Altman, CEO da OpenAI, e o fundador da Amazon e dono do Washington Post, Jeff Bezos, oferecendo sacolas de dinheiro aos pés de uma figura imensa representando Donald Trump.