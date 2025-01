Zuckerberg se ajoelha a Trump, aproxima Instagram do X e dá recado ao STF

Mark Zuckerberg, dono do Instagram, do Facebook, do WhatsApp e do Threads, anunciou em um vídeo em suas redes sociais, nesta terça (7), um cavalo de pau na política de moderação de conteúdo de sua empresa. Com isso, ele se aproxima de Donald Trump, que assume o poder no próximo dia 20, e coloca suas plataformas à sombra do X, que pertence a outro bilionário, Elon Musk. No discurso, aproveitou para cutucar o Supremo Tribunal Federal brasileiro.

Tanto que a Meta afirmou que vai abandonar seu programa de parceria com empresas de checagem de fatos e copiar o modelo do X/Twitter, que adota notas explicativas e correções a postagens produzidas por seus próprio usuários. Ele prometeu "remover restrições sobre tópicos como migração e gênero que estão fora de sintonia com o discurso convencional" e diminuir filtros contra conteúdos nocivos, porque vê isso como censura.

"É hora de voltar às nossas raízes em torno da liberdade de expressão", disse Zuckerberg.