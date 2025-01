Trudeau anuncia renúncia do cargo de premiê do Canadá - Primeiro-ministro canadense vinha sofrendo pressão de aliados e da oposição para deixar o cargo em meio ao baixo desempenho do partido. Ele deve seguir no comando do país até que sua legenda escolha uma nova liderança.O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira (06/01), que vai renunciar ao cargo de líder de sua legenda, o Partido Liberal, o que implica em também deixar a cadeira de premiê que ocupa há nove anos.

"Pretendo renunciar ao cargo de líder do partido, como primeiro-ministro", disse Trudeau. O anúncio acontece em meio ao baixo desempenho do partido nas pesquisas para as eleições federais, que estavam marcadas para outubro deste ano.

Após uma prolongada crise política que desgastou sua liderança na sigla, nomes influentes no Partido Lideral passaram a pressionar por sua renúncia. O descontentamento interno foi escancarado após Trudeau tentar afastar sua aliada e ministra de Finanças, Chrystia Freeland, depois que ela rejeitou uma proposta de aumento de gastos.