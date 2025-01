Nora suspeita de envenenar bolo no RS postou na rede: 'A morte não é nada'

Em meio a mensagens que exaltavam o perdão, o cuidado com a alma e a verdade, Deise se apresentava como uma pessoa introspectiva e familiar. Em suas redes sociais, costumava compartilhar momentos em família, demonstrando carinho pela enteada, pelo marido e pelo filho. Em uma das postagens, aparece ao lado do filho, ambos vestindo camisetas do Grêmio, sugerindo a paixão pelo clube.

Deise construiu uma carreira em áreas administrativas e financeiras. Com formação em Gestão Financeira pela Universidade La Salle, ela trabalhou como auxiliar contábil e secretária executiva em empresas do Rio Grande do Sul e de Goiás. Deise é casada com um dos filhos de Zeli dos Anjos, que preparou o bolo e está internada em estado grave. O filho também chegou a precisar de atendimento médico, mas foi liberado.

Deise, à esquerda, formando-se em Gestão Financeira; e à direita, trecho do último post no Facebook, com reflexões sobre a morte Imagem: Reprodução/Facebook

Bolo de reis

A foto de capa do perfil de Zeli no Facebook é uma imagem do Natal de 2021. Ao centro, sobre um balão dourado em forma de coração, está o neto. Do lado esquerdo da imagem, estão o filho de Zeli e a esposa, Deise.

Zeli aparece à direita, ao lado do marido, morto em setembro e cujo corpo deve ser exumado nos próximos dias. A polícia quer desvendar se a causa da morte dele tem a ver com envenenamento.