França lembra dez anos do atentado ao "Charlie Hebdo" - Cerimônias em Paris marcam décimo aniversário do ataque jihadista, que deixou 12 mortos, à redação do semanário satírico.Autoridades francesas e o jornal satírico Charlie Hebdo lembraram nesta terça-feira (07/01) os ataques jihadistas que há dez anos mataram 12 pessoas com uma cerimônia solene em Paris e uma edição especial do semanário com novas charges sobre religião.

Entre os mortos de 7 de janeiro de 2015 na sede do Charlie Hebdo estavam oito membros da equipe editorial, entre eles cinco cartunistas, incluindo Stéphane Charbonnier, conhecido como Charb, que também era o editor da publicação, além de um convidado, um policial designado para proteger a revista e um zelador do prédio.

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, conduziram uma cerimônia na pequena rue Nicolas Appert, onde uma placa na fachada da antiga sede da publicação relembra os nomes dos 11 mortos no local.