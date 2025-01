Terremoto deixa ao menos 95 mortos no Tibete

De acordo com a emissora estatal CCTV, os bombeiros locais mobilizaram mais de 1.500 pessoas para procurar e resgatar sobreviventes.

O condado de Tingri, que tem uma densidade populacional de 4,2 pessoas por quilômetro quadrado, está situado no sopé da cordilheira do Himalaia e tem uma altitude média de 5 mil metros acima do nível do mar, de acordo com informações oficiais do governo local.

Segundo a previsão do tempo, as temperaturas no condado devem atingir nesta terça-feira um mínimo de 16 graus abaixo de zero e no máximo 3 graus Celsius.

Epicentro a 85 quilômetros do Everest

O epicentro do terremoto foi localizado a cerca de 85 quilômetros do Monte Everest, localizado na fronteira entre a China e o Nepal, que foi fechado ao público até novo aviso para garantir a segurança de visitantes e funcionários.

O terremoto foi sentido em partes do Nepal e em vários estados no norte da Índia, segundo informaram veículos da imprensa desses países, embora nenhuma morte ou dano tenha sido relatado em nenhum deles.