Tire o boné, Lula! - Em vez de apostar em marketing político nacionalista imprudente, Lula deveria investir em coisas mais valiosas para salvar seu terceiro governo. Que tal botar o Acordo entre o Mercosul e a União Europeia para funcionar?O que dizer daquele boné azul com o slogan "O Brasil é dos brasileiros", usado por aliados do governo e pelo próprio presidente Lula? Entraram na vibe dos influencers como o tal de Pablo Marçal com seu boné "M", dos bolsonaristas com seus bonés de "Comida barata novamente" e, claro, da turma trumpista com seus bonés "Make America Great Again". Deve ser parte da nova ofensiva lulista contra a queda drástica de aprovação registrada nas últimas semanas.

Não sei se esses bonés ou os vídeos de Lula para TikTok e Instagram vão ajudar a melhorar o desempenho desse seu terceiro governo. Sou velho demais para essas táticas de marketing político, acho que são ridículas. E, ainda por cima, não entendi o que esse governo quer.

Lula 1 e Lula 2 tiveram metas claras e foram sucessos: Bolsa Família, Luz para Todos, as melhorias que beneficiaram milhões de vidas no Brasil, a queda no desmatamento e os sucessos da política externa. Lembram daqueles e-mails que circulavam naquela época, dizendo que no Brasil já tinha mais de 100 milhões de celulares? E de que o Pré-Sal seria o passaporte para o futuro?