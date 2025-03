[Coluna] Os desafios para o ensino da escrita no Brasil

Fica aqui uma abordagem que pode ser eficaz, que consiste em integrar práticas de análise linguística e reescrita, permitindo que os estudantes percebam a diferença entre a oralidade e a escrita e compreendam como adaptar seu discurso ao contexto formal.

Além disso, oferecer feedback construtivo e propor atividades que envolvam a produção de textos reais e significativos – como artigos, resenhas e crônicas –, pode tornar o aprendizado mais dinâmico e próximo da realidade dos alunos. Para melhorar o ensino da escrita, é essencial que professores, gestores e formuladores de políticas educacionais olhem para esse desafio com mais atenção.

A alfabetização plena não se resume a ler e escrever palavras, mas a compreender e produzir textos de maneira eficaz. Valorizar essa competência é investir no futuro dos estudantes e garantir que eles possam se comunicar de forma clara e assertiva em qualquer contexto. A escrita é mais do que uma habilidade técnica: é um direito. E cabe à educação garantir que todos tenham acesso a esse conhecimento de forma inclusiva e eficaz.

______________________________

Vozes da Educação é uma coluna semanal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do Salvaguarda no Instagram em @salvaguarda1.

Este texto foi escrito por Juliana Cristina da Silva Ramos, graduanda em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW.Autor: Juliana Cristina da Silva Ramos