Os riscos que os "alimentos fakes" escondem

"O principal problema está na composição desses produtos, que geralmente são de qualidade inferior e, muitas vezes, classificados como alimentos ultraprocessados", explica Amanda da Silva Franco, professora adjunta do Departamento de Nutrição Social do Instituto de Nutrição da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

"Muitos desses produtos contêm gorduras vegetais hidrogenadas, que são fontes de gorduras trans, associadas ao aumento do risco de doenças cardiovasculares", acrescenta Silva Franco, que também é pesquisadora do Núcleo de Alimentação e Nutrição em Políticas Públicas (Nucane).

Fake x original

Nas prateleiras dos supermercados, produtos com embalagens semelhantes podem levar o consumidor ao erro. Para garantir escolhas alimentares mais conscientes e evitar comprar gato por lebre, os consumidores devem se familiarizar com a lista de ingredientes dos produtos. Elementos como açúcar, amido modificado, gordura vegetal e aditivos como aromatizantes ou espessantes indicam que o alimento é ultraprocessado.

No caso do café, misturas com cereais ou milho torrado podem ser sinais de um produto falso. O café solúvel é feito a partir do café puro, que passa por um processo de desidratação para virar pó ou grânulos que se dissolvem na água. As misturas costumam ser mais baratas e ter um sabor semelhante ao café, mas sem a mesma concentração de cafeína.

"Evite produtos que contenham termos como ‘bebida à base de café' ou ‘pó sabor café', pois esses podem não ser compostos exclusivamente por grãos de café", alerta Silva Franco.