Ártico em perigo, entre geopolítica e mudanças climáticas

Esfriamento das relações diplomáticas

Oito nações contam com território terrestre e marítimo dentro do Círculo Polar Ártico. Entre elas, cinco se destacam pelo tamanho de suas costas na região: Canadá, Dinamarca (representada pela Groenlândia e as Ilhas Faroe), Noruega, Rússia e EUA. A Finlândia, Suécia e Islândia também têm território, mas nenhuma linha costeira significativa.

Nenhuma dessas nações "possui" o Oceano Ártico. Na realidade, elas exercem direitos territoriais e econômicos de acordo com a lei internacional. Por meio das Zonas Econômicas Exclusivas (ZEEs), as nações costeiras podem explorar recursos naturais vivos e não vivos no Oceano Ártico, o que inclui direitos de pesca, exploração de petróleo e gás, e a possibilidade de estabelecer infraestrutura de energia renovável em alto-mar.

Eles também formam o Conselho do Ártico, um fórum intergovernamental criado em 1996 para promover a cooperação entre Estados, povos indígenas e outros habitantes da região. O conselho não tem poderes regulatórios, e conflitos recentes, como a invasão da Ucrânia pela Rússia, prejudicaram as relações de cooperação entre os Estados-membros.

Will Greaves, cientista político da Universidade de Victoria, no Canadá, diz que as relações tensas entre os membros do conselho têm refletido um "aumento na competição entre grandes potências": "Esse abandono do que foi um projeto muito bem-sucedido de cooperação pan-ártica estabelecido após o fim da Guerra Fria é um retorno aos péssimos velhos tempos."

Vários fatores causaram o rompimento das relações no Ártico. Greaves aponta a invasão da Ucrânia pela Rússia como o principal fator de tensão com seus vizinhos europeus, bem como o aumento de voos militares próximos ao espaço aéreo norte-americano: "Vimos o fim efetivo da cooperação militar e de defesa entre a Rússia e os outros [Estados] do Ártico."