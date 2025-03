O que o superpacote de gastos de Merz trará para a Alemanha?

No entanto, eles precisarão do Partido Verde para obter a maioria no Parlamento na votação desta terça – partido que integra a coalizão de governo alemão que está prestes a encerrar seu mandato e que, provavelmente, estará na oposição nos próximos anos. Após duras negociações entre os quatro partidos, o Comitê de Orçamento do Bundestag decidiu no último domingo recomendar que os parlamentares aprovem o projeto de lei.

Amenizando o "freio da dívida"

A Lei Fundamental da Alemanha – a Constituição do país – estipula que o Estado só pode gastar tanto dinheiro quanto arrecada. Enquanto os 16 estados federais estão sob uma obrigação estrita de cumprir com a regra, o governo federal pode tomar empréstimos dentro de certos limites, até 0,35% do Produto Interno Bruto (PIB).

Para despesas necessárias para a defesa do país, o freio da dívida será virtualmente anulado. O projeto de lei para o Bundestag estabelece que os fundos para a Bundeswehr (Forças Armadas alemãs), bem como as "despesas federais em defesa civil e proteção civil, serviços de inteligência, proteção de sistemas de tecnologia da informação e ajuda a países atacados em violação ao direito internacional", poderão ser financiados futuramente por meio de empréstimos. Isso também inclui ajuda militar à Ucrânia, que está definida em 4 bilhões de euros (R$ 24,8 bilhões) para 2025 e à qual provavelmente serão adicionados mais 3 bilhões de euros no futuro próximo.

O novo regulamento se aplica a todos os custos que excedem 1% do PIB. Com base na produção econômica alcançada em 2024, isso corresponderia a cerca de 43 bilhões de euros. Qualquer soma acima desse valor não estará mais sujeita a limites.

Merz descreveu a importância dessa regulamentação ao dizer que faria whatever it takes ("seja lá o que for preciso") em termos de investimentos militares.