Caso Gritzbach: mandante e olheiro do PCC estão sob proteção do CV no Rio

Emilio Carlos Gongorra Castilho, conhecido como Cigarreiro, apontado pela polícia como um dos mandantes do assassinato de Vinicius Gritzbach, e Kauê do Amaral Coelho, olheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), estão escondidos no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, sob proteção do Comando Vermelho.

Informação consta no relatório da Polícia Civil de São Paulo, que concluiu na última sexta-feira (14) a investigação sobre a morte de Gritzbach, delator do PCC, executado a tiros de fuzil no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, em novembro de 2024.

O que aconteceu

Facção criminosa garante toda estrutura aos dois foragidos. De acordo com a polícia, Cigarreiro mantém uma relação próxima com Doca, chefe do tráfico no Complexo da Penha, o que fortalece sua posição dentro do Comando Vermelho.