ONU: 2024 foi o mais mortal para migrantes - Quase 9 mil mortes foram registradas, a maioria delas na Ásia e África, no quinto ano seguido de recordes nos óbitos de migrantes, cuja maior causa continua sendo a violência.O ano de 2024 foi o mais mortal para migrantes, com quase 9 mil mortes em todo o mundo, informou nesta sexta-feira (21/03), a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"A tragédia do crescente número de mortes de migrantes em todo o mundo é inaceitável e evitável", afirmou Ugochi Daniels, vice-diretor da OIM. "Por trás de cada número está um ser humano, alguém para quem a perda é devastadora."

"Pelo menos 8.938 pessoas morreram em rotas de migração em todo o mundo, em 2024", relatou a agência da ONU para migrações, acrescentando ter sido o quinto consecutivo em que os números atingiram recordes.