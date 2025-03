Maior aeroporto europeu, em Londres, retoma operações

Os primeiros voos do dia começaram a aterrissar novamente no início da manhã no aeródromo do oeste de Londres, embora pelo menos nove serviços que estavam programados para aterrissar tenham sido cancelados nesta manhã.

Cerca de 1.300 voos afetados

O fechamento total na sexta-feira devido a um incêndio na subestação de Hayes, que fornece energia, paralisou o tráfego aéreo global, com cerca de 200 mil passageiros e cerca de 1.300 voos afetados, e deixou várias perguntas a serem respondidas.

Atrasos e cancelamentos são esperados neste sábado, antes que o serviço volte ao normal.

"Podemos confirmar que Heathrow está aberto e totalmente operacional hoje. As equipes do aeroporto continuam a fazer tudo o que podem para apoiar os passageiros afetados pelo corte de energia de ontem em uma subestação elétrica fora do aeródromo", informou um porta-voz neste sábado em um comunicado no X.

O aeroporto tem centenas de funcionários extras de plantão em todos os seus terminais e adicionou voos à sua programação de sábado para facilitar as coisas para os 10 mil passageiros extras que estarão viajando por Heathrow, disse ele.