Na reta final das negociações em Baku, no Azerbaijão, chefe do Clima das Nações Unidas aponta "blefes, estratégias temerárias e manuais premeditados" que estão atrasando as principais decisões políticas; falando do Rio de Janeiro, na reunião do G20, o secretário-geral da ONU disse que "o fracasso não é uma opção".