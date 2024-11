Investigador condenado por ajudar Cara Preta era inimigo de delator do PCC

Ele foi acusado de ajudar o narcotraficante Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, a tirar a segunda via da carteira de identidade falsa em um posto do IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, em abril de 2021.

Cara Preta usou o nome de Eduardo Camargo de Oliveira e usou o documento falso para adquirir uma das maiores empresas de ônibus da zona leste de São Paulo, a UPBus, alvo de investigação do Ministério Público por manter vínculo com o PCC.

O narcotraficante tinha grande influência no PCC e era amigo do investigador. Cara Preta foi morto a tiros em dezembro de 2021, no Tatuapé, junto com o motorista Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue. Gritzbach foi acusado e processado como o mandante do duplo homicídio.

Tentativa de assassinato no Natal

No Natal de 2023, Gritzbach estava em seu luxuoso apartamento no Jardim Anália Franco, região do Tatuapé, quando foi até a janela fazer uma foto da lua. Naquele momento vários tiros foram disparados de um prédio vizinho na direção dele. Estilhaços feriram o ombro do delator do PCC.