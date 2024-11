Presidente da China anuncia mais cooperação com Sul Global durante cúpula do G20

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, anunciou na cúpula do G20, no Rio de Janeiro, uma iniciativa com Brasil, África do Sul e União Africana para direcionar inovações científicas e tecnológicas para o Sul Global, disse a mídia estatal chinesa nesta segunda-feira.

A iniciativa foi anunciada em um momento em que os Estados Unidos e seus aliados têm cooperado para parar com as exportações de semicondutores de alta tecnologia para a China e banido empresas chinesas de tecnologia, como a Huawei, de mercados da América do Norte e da Europa.

(Reportagem de Eduardo Baptista)