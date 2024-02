Erro de Lula é evidente, mas reações à sua fala são exageradas

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

Há consenso entre os colunistas do UOL de que Lula não deveria ter comparado a ação militar de Israel na Palestina ao Holocausto. "Lula soou adequado por escrito e aloprou no improviso", sintetiza Josias de Souza. Mas é preciso conter as reações extravagantes, como o pedido de impeachment feito por parlamentares bolsonaristas. "Uma piada", na avaliação do mesmo Josias.