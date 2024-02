Lula soou ofensivo e inútil ao jogar holocausto no ventilador

Na viagem à África, Lula soou adequado por escrito e aloprou no improviso. Lendo discursos lapidados pelo Itamaraty, condenou o terrorismo do Hamas, lastimou a desproporção da resposta israelense e reiterou o direito dos palestinos a um estado. Com a língua solta, Lula contrapôs a eliminação de 6 milhões de judeus pela indústria de extermínio de Hitler à matança de quase 30 mil civis palestinos pela máquina de guerra de Netanyahu.

A fala foi ofensiva, seletiva e inútil. Imaginando atirar em Netanyahu e nos crimes de guerra que seu governo comete em Gaza, Lula ofendeu o Estado e o povo judeu, estimulando o antissemitismo. O ineditismo é seletivo porque Lula ignora genocídios como os de Ruanda e o do povo armênio. Ou crimes como os praticados por Estados Unidos e Rússia nas guerras do Iraque e da Ucrânia. A manifestação é inútil porque enferruja o profissionalismo da diplomacia brasileira sem modificar o drama em que o terrorismo do Hamas meteu os palestinos.

Lula forneceu material para que o gabinete ultraconservador de Israel desvie o foco da pilha de cadáveres de Gaza para o front diplomático. Nesta segunda-feira, o chanceler israelense Israel Kantz escreveu nas redes sociais que Lula será "persona non grata" enquanto não pedir desculpas. Convocou o embaixador brasileiro Frederico Meyer para dar explicações não no Ministério das Relações Exteriores, mas no Museu do Holocausto. Ali, disse ele, pode-se testemunhar o que Hitler fez com os judeus, "inclusive membros da minha família".