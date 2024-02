Ao criticar o governo de Israel Lula não atacou o povo judeu

Cabe ao Itamaraty, ao governo e ao Lula avaliarem o custo-benefício de declarações como a que fez agora, segundo as quais as ações militares de Israel em Gaza configuram um genocídio. E Lula ainda fez um paralelo com o extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler, no século passado na Alemanha.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Lula ultrapassou a linha vermelha. Ele praticamente ameaça romper relações com o Brasil, o que não deve ocorrer.

Levantaram-se vozes em protesto nas associações judaicas, no establishment internacional e entre políticos e analistas políticos brasileiros. Enfim, será que valeu a pena?

Mas, dito isto, vale a pergunta: o que está acontecendo na Faixa de Gaza não é muito próximo de um genocídio contra os palestinos?

Por que tudo o que se fala contra governantes do Estado de Israel se torna um ataque contra o povo judeu? Povo cuja história é admirável e muito, muito respeitável.

Mas os governantes de Israel não são o povo de Israel. Assim como os governantes da Palestina não são o povo palestino.