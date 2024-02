Bolsonaro promete silêncio; Braga Netto vai seguir o mesmo caminho?

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

Jair Bolsonaro, que nunca teve no comedimento verbal sua característica mais marcante, pretende ficar de boca fechada durante o depoimento à Polícia Federal marcado para amanhã. O direito de permanecer em silêncio garante a suspeitos que não se autoincriminem. Em entrevistas, o ex-presidente diz que nunca tentou dar um golpe de Estado. "Tornou-se um inocente inusitado, do tipo que prefere calar a demonstrar sua inocência", avalia Josias de Souza. Para o colunista, esse silêncio fará muito mais barulho que o ato marcado para domingo na Paulista, em que o capitão talvez "libere a língua do cabresto".