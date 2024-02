Silêncio na PF grita mais alto que barulho de Bolsonaro na Paulista

Bolsonaro sustenta que é infundada a acusação de que tentou dar um golpe de Estado. Intimado a prestar depoimento nesta quinta-feira, teria a oportunidade de refutar os indícios e as provas que a Polícia Federal diz ter colecionado contra ele. Mas confirmou a intenção de silenciar durante o interrogatório. Tornou-se um inocente inusitado, do tipo que prefere calar a demonstrar sua inocência.

"Os advogados que decidem", disse Bolsonaro, terceirizando aos seus defensores a decisão de fugir do exercício do sacrossanto direito ao contraditório. A Constituição assegura aos suspeitos a prerrogativa de se esconder atrás do silêncio.

A prerrogativa constitucional é reservada aos encrencados que não desejam correr o risco de se autoincriminar. Nesse contexto, a mudez de Bolsonaro emite um estrondo constrangedor.