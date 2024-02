Corajoso no zap, Braga Netto repetirá à PF que xingou general de 'cagão'?

A urna eletrônica já é auditável e o general sabia disso. A pressão criminosa sobre o parlamento pela aprovação da impressão do voto teria o objetivo de pavimentar a estratégia do presidente da República para tumultuar as eleições do ano que vem em caso de derrota, o que abriria caminho para um golpe de Estado.

Esse tipo de comportamento é exatamente aquilo que Bolsonaro esperava de Braga Netto ao coloca-lo no lugar do general Fernando Azevedo e Silva à frente do ministério da Defesa. Desejava alguém que saísse em seu auxílio e em oposição a quem o fiscaliza e o investiga, mesmo que isso signifique um atentado à Constituição. Mostraria, portanto, que o presidente acertou ao indicar alguém à sua imagem e semelhança no cargo.

Tanto que o Tribunal Superior Eleitoral condenou Braga Netto junto com Bolsonaro, em 31 de outubro do ano passado, pelo uso eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência, em 7 de Setembro do ano passado. Com isso, o general ficará oito anos inelegível e terá que pagar R$ 212 mil em multa.

Apesar de não ter um cargo público no momento do cometimento do delito, o TSE considerou que Braga Netto não era um cara que estava em casa de pijama tomando uísque e falando groselha. Pelo contrário: como ele tinha ascendência sobre os demais, participou diretamente do processo, envolveu-se no evento e foi uma das estrelas do palanque, tendo sido sim corresponsável.

Braga Netto estava sendo cotado para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2024, ou o Senado Federal, em 2026. Com isso, os BOs sobre o general, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), também apontado como possível candidato bolsonarista ao mesmo cargo, poderia se beneficiar. Isso se não tivesse sido abatido antes de alçar voo em meio ao escândalo de espionagem ilegal contra políticos, advogados e jornalistas, executado pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência), que ele chefiava na gestão Bolsonaro.

Na época do julgamento no TSE, representantes das Forças Armadas usaram a imprensa para demonstrar sua insatisfação com a possível condenação de Braga Netto. Consideram que a relação com o tribunal já estava resolvida após o período em que os militares serviram de aríete de Bolsonaro contra a urna eletrônica. Não há registro, contudo, que insatisfação do mesmo tamanho tenha sido expressada contra o próprio Braga Netto pela cúpula militar quando ele e Bolsonaro transformaram o 7 de Setembro, em Brasília e no Rio de Janeiro, em micaretas eleitorais.