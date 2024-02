Tales: Embaixador não ir ao ato de Bolsonaro é importante, mas não basta

Se esse embaixador vier a fazer algum gesto, não só comparecer ao ato público convocado pelo Bolsonaro, considerado agressivo, ele será afastado. Isso é o que se diz no Planalto. Não há muita paciência com ele. Tales Faria, colunista do UOL

Tales lembrou que Zonshine já havia causado um mal-estar com o governo ao participar de uma reunião com Jair Bolsonaro e alguns parlamentares em novembro. A cautela com o embaixador deve continuar até haver uma definição no conflito entre Israel e Hamas, na visão do colunista.

Ele disse não saber que o Bolsonaro estaria lá, mas o fato é que participou de um ato ao lado dele em um momento crucial para o país, usado por bolsonaristas e pelo próprio Bolsonaro.

Esse embaixador será mantido em observação durante um bom tempo, até que a crise com Israel se resolva. A expectativa do governo é que ela só vai se resolver mesmo quando acabar a guerra ou houver um cessar-fogo. Fora disso, é quando Netanyahu cair, e espera-se que ele deixe o governo assim que a guerra acabar. Tales Faria, colunista do UOL

