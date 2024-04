Marielle vence milicianos e bolsonaristas

Por isso mesmo, ele se tornou o principal alvo dos bolsonaristas derrotados e dos Elon Musk da vida, que querem fazer do Brasil uma terra sem lei, uma terra ninguém para os seus negócios e ambições de poder.

A vitória de Marielle na Câmara foi também a vitória da sociedade civil contra o aparato político-militar-miliciano que desgraçou a vida do país durante quatro anos, e ainda não se deu por vencido.

Tanto, que já marcaram uma nova manifestação para a defesa dos golpistas, convocada por Bolsonaro para o próximo dia 21, em Copacabana, no mesmo Rio de Marielle.

Enquanto essa gente toda não fizer companhia aos Brazão, ninguém poderá viver em paz no Rio e no resto do país, hoje dominado, até na Amazônia, pelas milícias do crime organizado e seus representantes nos três Poderes. Marielle acordou o Brasil para os perigos que todos estamos correndo, com essa bandidagem solta por aí, dando as cartas, zombando das instituições democráticas.

Vivemos um grande paradoxo. Enquanto o Brasil civilizado tenta a duras penas reconstruir os órgãos de fiscalização e controle do Estado, desmantelados pelo bolsonarismo, os derrotados de 8 de Janeiro continuam à espreita para solapar a democracia no voto ou na bala, como se pode ver na barbárie cotidiana das milícias digitais fora de controle, agindo a todo vapor para espalhar fake News e ameaças em todas as plataformas.

Ao contrário do que pensavam seus inimigos, ainda falaremos de Marielle Franco por muito tempo, como símbolo de resistência democrática ao poder da força, da ignorância, do atraso e do dinheiro sujo.