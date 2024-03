Caso Marielle: Delegado preso pela PF assumiu chefia um dia antes do crime

Marielle confiava em Rivaldo, afirmou mãe. A vereadora já tinha ajudado o delegado a acessar a Maré em ocasiões, segundo Marinete da Silva. "Ele falou que era uma questão de honra para ele elucidar esse caso", disse, em entrevista à GloboNews.

Em delação, Ronnie Lessa afirmou à polícia que Rivaldo sabia do crime e "garantiu que o assassinato ficaria impune". A informação é da GloboNews.

Denúncia por crimes contra lei de licitações. Também em 2019, Rivaldo Barbosa e Carlos Leba, que também foi chefe da Polícia Civil, foram denunciados por suspeita de contratar serviços de informática de forma indevida, custando mais de R$ 19 milhões aos cofres do estado em um ano. A denúncia foi rejeitada pela Justiça.

Delegado falou em 'combater a corrupção' durante discurso de posse. Ele afirmou que o combate a crimes do tipo seria sua prioridade, assim como o investimento no fortalecimento da inteligência do Estado. Ele deixou o cargo após menos de um ano.

Qualificação. Rivaldo concluiu o curso de direito em 1998. Segundo informações publicadas por ele nas redes sociais. Além de trabalhar na Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele se apresentava como professor de direito em curso de uma universidade particular.