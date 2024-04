Quase metade da Câmara (46%) se alia ao crime no caso Marielle

Partidos da centro-direita escalaram o muro ao orientar o voto. Liberaram suas bancadas o bloco composto por União Brasil, PP, PDT, PSDB e Cidadania e o agrupamento integrado por PSD, MDB, Republicanos e Podemos.

A ultradireita representada pelo PL posicionou-se frontalmente a favor da soltura do deputado. Bolsonaro trabalhou nos bastidores pela liberação. Em viagem ao exterior, o deputado Eduardo Bolsonaro defendeu o mesmo às claras.

Legendas consideradas de esquerda orientaram o voto a favor da tranca: PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e PSB. Juntou-se a esse grupo o Solidariedade (Veja aqui a íntegra dos votos).

Numa leitura simplificada do resultado, verifica-se que a banda da Câmara leal a Lula votou contra a libertação do deputado. A ala bolsonarista operou para abrir a cela de um dos acusados de encomendar a morte de Marielle. Para o bolsonarismo, a aversão ao Supremo e a associação ao crime rende votos no Brasil.