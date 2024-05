Ódio de radicais pelo governo é maior que sua empatia por sofrimento gaúcho

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

Infelizmente, já estamos acostumados com um fato: qualquer que seja o evento, grupos organizados disparam rajadas de desinformação para destruir o "inimigo". Mais infelizmente ainda, as notícias falsas encontram uma audiência que acredita nelas porque tem mais desejo de acreditar do que de encarar verdades. Essa máquina está em plena atuação na tragédia gaúcha, tentando fazer crer que o governo federal (e até estadual) estaria dificultando as doações para as vítimas. Se for contra Lula, vale tudo.