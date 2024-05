Felipe Salto: O Rio Grande do Sul precisa de nós

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

********

Tenho escrito neste espaço, destacando a opinião de diversos colunistas do UOL, que, embora este seja o momento de fazer todos os esforços para mitigar a situação trágica no RS, é também a hora em que precisamos apontar responsáveis nos governos (federal, estaduais e municipais, do presente e do passado) pela falta de preparo para a nova situação do clima, discutir a pauta ambiental e combater a desinformação. Se não for sob o impacto da calamidade, esses assuntos logo desaparecem do radar, como já aconteceu inúmeras vezes.