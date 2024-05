Em filme-catástrofe, governantes têm de sair do drama banal

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

O cenário ambiental para o futuro apresenta enormes desafios, com a repetição de eventos extremos como o que arrasou o Rio Grande do Sul. Os governantes precisam se preparar para isso. As velhas soluções do marketing político e das medidas emergenciais, que nunca deveriam ter sido as únicas, agora são flagrantemente insuficientes. Ou, nas palavras de José Roberto de Toledo, "o cenário mudou drasticamente: é de filme-catástrofe, mas as falas e gestos permanecem as de um drama banal".