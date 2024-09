Bluesky é notificado para remover nudes de usuária brasileira feitos por IA

A rede social Bluesky recebeu na quarta-feira (4) uma notificação extrajudicial para remover de suas plataformas imagens explícitas criadas por inteligência artificial com o objetivo de assediar uma produtora brasileira de conteúdo adulto.

O Bluesky recebeu nos últimos dias uma enxurrada de usuários brasileiros por causa do bloqueio do X (antigo Twitter) pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A principal justificativa para o bloqueio foi o fato de a empresa do bilionário Elon Musk se recusar a nomear um representante no Brasil.

A Bluesky ainda não tem representantes no Brasil. A notificação foi enviada à sede do Bluesky nos Estados Unidos pelo advogado João de Senzi, que representa a produtora de conteúdo.