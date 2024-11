A Hora: Bolsonaro e o golpe, o retrocesso no aborto legal e mais

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Nesta sexta, recorro novamente a Thais Bilenky e José Roberto de Toledo para sistematizar uma semana repleta de notícias. No podcast A Hora, os jornalistas detalham a história que o relatório da Polícia Federal conta sobre a tentativa de golpe contra Lula, especialmente os momentos em que as digitais de Bolsonaro aparecem. E, por falar em digitais, o programa ainda analisa o retrocesso aprovado na CCJ da Câmara sobre o aborto, que tem as marcas dos dedos de outro personagem, o ex-presidente da Casa Eduardo Cunha. O cerco da lei às big techs e o anúncio do pacote fiscal e da isenção do IR (com foco na figura de Fernando Haddad) também são esmiuçados pelos colunistas.