Tales: Pedido de Bolsonaro por anistia é, na verdade, uma ameaça

Ele diz que 'só pararemos quando for feita a anistia. É uma ameaça, porque ninguém cometeu gesto violento nenhum. Pacificação é eles pararem.

Por que ele coloca o Supremo? Porque os ministros já se manifestaram, vários deles abertamente, contra a anistia. Ela seria votada no Congresso, mas mesmo assim seria barrada no STF porque os ministros a consideram inconstitucional.

Mesmo no Congresso, Bolsonaro está vendo que não vai andar. Depois do que se descobriu sobre o planejamento do golpe, a anistia não anda. Ele diz que já foram anistiados quem roubou banco. Mas foram anistiados aqueles que torturaram, mataram e prenderam ilegalmente.

Tales Faria, colunista do UOL

Tales defendeu punições rigorosas a todos os envolvidos na tentativa de golpe de Estado, sem a possibilidade de qualquer anistia.

A pergunta hoje é: aquela anistia de 1979 foi boa para o país? Diante dessa tentativa de golpe que ele fez e muitos militares seguiram, isso significa que aquela anistia não serviu. Eles continuam aí falando nisso.