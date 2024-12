Governo sofre derrotas no pacote fiscal, e dólar vai a R$ 6,26

O texto aprovado pelo plenário exclui a possibilidade de redução no pagamento dessas emendas "na mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas primárias discricionárias", que estava no projeto original. A medida foi incluída nos projetos do pacote de cortes de gastos em discussão no Congresso. Por outro lado, a lei aprovada estabelece critérios de transparência que permitirão o acompanhamento do uso do dinheiro e acabam com o segredo sobre seu autor.

Segundo pesquisa Datafolha, 50% dos entrevistados com conhecimento do caso acham que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava envolvido na trama que, segundo conclusão da Polícia Federal, previa o assassinato do presidente Lula, do vice, Geraldo Alckmin, e de Alexandre de Moraes. O índice cai para 46% quando se considera o universo de todos os entrevistados, incluindo os 37% que disseram nunca ter ouvido falar do plano.

Do total dos entrevistados, 52% acreditam que Bolsonaro tentou dar um golpe para se manter no poder após perder a eleição para Lula; em março, eram 55%. E 68% acreditam que houve risco de um golpe no Brasil no final de 2022.

Com dois gols de jogadores brasileiros, o Real Madrid derrotou o Pachuca, do México, por 3 a 0 ontem em Doha, no Catar, e conquistou seu 9º título da Copa Intercontinental. Marcaram Mbappé, Rodrygo e Vini Jr, que no dia anterior foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa.

Com o título da equipe espanhola, os clubes europeus chegam à 38ª conquista. Os times sul-americanos venceram o torneio 26 vezes. O Botafogo foi eliminado pelo Pachuca na rodada inicial, ao perder por 3 a 0.