O que esperar da inteligência artificial em 2025?

Mas, para ele, a bola da vez será a chegada dos agentes de IA, sistemas mais autônomos que conseguem agir ao mesmo tempo no ambiente digital e físico -e eles vão mostrar até que ponto essas tecnologias podem realmente aumentar a produtividade do nosso trabalho. Mas, ressalta Cortiz, "tudo ainda é uma grande promessa".

E a inteligência artificial já invade o cotidiano: a colunista Mariana Sgarioni relata que o Google, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, vai instalar 20 sensores de IA para monitorar a poluição em tempo real na cidade. O sistema coleta e analisa dados ambientais, rastreando o movimento de poluentes e fornecendo dados detalhados para as autoridades melhorarem a qualidade do ar.

Enquanto a IA muda, melhora e desafia nossas rotinas, Rodrigo Casarin, na coluna Página Cinco, presta um tributo aos livreiros perguntando-se (e respondendo): quantas pessoas são necessárias para fazer um livro?

Lembrando que, para haver a inteligência artificial que nos maravilha e assusta, é essencial haver conteúdo criado por seres humanos.

Diogo Cortiz: Mais raciocínio e modelos chineses: veja o que esperar da IA em 2025

Mariana Sgarioni: Google instala sensores de IA para medir qualidade do ar no Rio