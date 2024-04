Musas do OnlyFans e Camera Prive têm vídeos vazados em fóruns de pirataria

Depois de trombar na internet com a gravação de um show particular feito para um cliente no Camera Prive, Carla recebeu um balde de água fria ao questionar a plataforma, um dos mais conhecidos sites de conteúdo adulto do país, sobre o vazamento do vídeo com suas imagens.

Ao cobrar mais segurança nas transmissões, a camgirl — como é chamada a profissional que realiza performances eróticas — conta que a empresa se limitou a solicitar a derrubada do vídeo pirata ao servidor responsável, argumentando que não poderia fazer nada além disso. "O Camera Prive não se importa o suficiente para evitar o problema", critica Carla, que prefere usar um pseudônimo por medo de retaliações.

Assim como ela, produtores de conteúdo adulto — em sua maioria, mulheres — vêm sendo vítimas cada vez mais frequentes de fóruns de internet criados para vazar fotos, vídeos e até mesmo informações pessoais de quem abre perfis em plataformas como a brasileira Camera Prive e a mundialmente conhecida OnlyFans.