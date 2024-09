Florianópolis: Empresas criadas por prefeito devem R$ 69 mi a funcionários

A Repórter Brasil enviou questionamentos à assessoria do prefeito, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O texto será atualizado se o posicionamento for recebido.

Assunto já virou tema da campanha eleitoral

Segundo a Receita Federal, Topazio Neto é sócio da Via BC Participações Ltda. Até 31 de março de 2023, a companhia era a acionista majoritária da Flex, segundo o relatório da administradora a cargo da recuperação judicial.



Além disso, a esposa do prefeito - Beatriz Wolff Harger Silveira - integrava o Conselho de Administração da empresa até a mesma data. Na ocasião, a Flex divulgou um comunicado sobre a venda de todas as suas ações.



Ou seja, tanto a Via BC quanto a esposa de Topazio Neto estavam vinculadas à Flex quando a recuperação judicial teve início, em janeiro do ano passado, de acordo com relatórios da administradora.

A coligação do rival Dário Elias Berger (PSDB) chegou a veicular uma propaganda afirmando que Topazio Neto havia "falido" sua empresa e deixado de pagar 13 mil funcionários.



O prefeito, então, ingressou com uma representação na Justiça eleitoral solicitando a retirada da peça do ar, assim como a de outra que afirmava que ele havia quebrado a Prefeitura de Florianópolis. O pedido, no entanto, foi negado.



O processo de recuperação judicial foi extinto no mês passado. "Ocorre que, pelo que consta dos autos, em que pese o sacrifício de mais de 13 mil credores (hipossuficientes, em maior parte), as Recuperandas não envidaram os melhores esforços para obter uma solução negociada através da aprovação do plano de recuperação judicial", afirma o juiz responsável pelo caso.

'Prefeito tiktoker'

Topazio Neto é "novo" na política. Eleito como vice de Gean Loureiro, ele se tornou prefeito definitivamente em março de 2022, após o cabeça da chapa renunciar ao cargo para concorrer ao governo do estado.



Nas eleições deste ano, é candidato à reeleição em uma chapa com seis partidos, entre eles o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao Tribunal Superior Eleitoral declarou um patrimônio de R$ 2 milhões.