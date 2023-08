Putin não comparecerá ao funeral de Prigozhin, diz governo da Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, não tem planos de comparecer ao funeral do chefe mercenário do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que morreu quando seu avião caiu na semana passada, disse o Kremlin nesta terça-feira.

O jato particular Embraer Legacy 600 no qual Prigozhin viajava de Moscou para São Petersburgo caiu na região de Tver, ao norte de Moscou, em 23 de agosto, matando todas as 10 pessoas a bordo, incluindo dois outros líderes importantes de Wagner e quatro homens que seriam guarda-costas de Prigozhin.

Ainda não está claro o que causou a queda do avião, mas moradores próximos ao local disseram à Reuters que ouviram um estrondo e depois viram o jato cair no chão.