Coreia do Norte dispara vários mísseis na direção do mar, diz Exército da Coreia do Sul

Foi o mais recente de uma série de testes de mísseis e exercícios militares conduzidos pela Coreia do Norte nas últimas semanas, incluindo o lançamento sem sucesso de um satélite espião no fim do mês passado.

"É um ato de hostilidade que ameaça a paz da península coreana", disse um porta-voz do Partido do Poder Popular, da Coreia do Sul.

Em um comunicado publicado pela imprensa estatal KCNA, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte acusou o Japão de acirrar as tensões na região ao desenvolver mísseis de longo alcance, mas não houve menção ao lançamento de mísseis.

Japão e Estados Unidos devem chegar em breve a um acordo para o desenvolvimento conjunto de um interceptador de mísseis para combater ogivas hipersônicas de China, Rússia e Coreia do Norte, disse o jornal japonês Yomiuri no mês passado.

