Xi não participará da cúpula do G20 na Índia, China enviará premiê em seu lugar

Por Martin Quin Pollard e Laurie Chen e Liz Lee

PEQUIM (Reuters) - O primeiro-ministro da China, Li Qiang, liderará a delegação da China na reunião de cúpula do G20 em Nova Délhi nesta semana, disse o Ministério das Relações Exteriores da China nesta segunda-feira, indicando que o presidente Xi Jinping não comparecerá e frustrando as chances de uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

A cúpula de 9 a 10 de setembro foi vista como um local para uma possível reunião entre Xi e Biden, que confirmou sua presença em Nova Délhi, após meses de esforços das duas potências para estabilizar os laços desgastados por tensões comerciais e geopolíticas.