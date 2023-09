Lula terá encontro bilateral com Zelenskiy quarta-feira em NY, dizem fontes brasileiras

Após o pedido de Zelenskiy por uma reunião com Lula em Nova York, o governo brasileiro ofereceu dois possíveis horários na tarde de quarta-feira, e o acerto final foi feito nesta segunda. A reunião acontecerá no hotel onde Lula está hospedado, acrescentaram as fontes.

Procurada pela Reuters, a embaixada da Ucrânia em Brasília disse que confirmou a data com o Itamaraty e está "trabalhando ativamente" para o encontro acontecer.

Em maio, durante a cúpula do G7, o presidente ucraniano também havia feito o pedido de encontro bilateral, e o governo brasileiro ofereceu três possibilidades, inclusive desmarcando compromissos para que Lula pudesse receber Zelenskiy. No entanto, o ucraniano não compareceu no horário acertado, de acordo com o governo brasileiro.

O governo ucraniano disse à época que o Brasil demorou para responder e por isso Zelenskiy já teria agendado outros compromissos para o mesmo horário.

Os dois presidentes conversaram por telefone em março, antes do desencontro no G7, e o assessor especial da Presidência Celso Amorim foi a Kiev no início de maio, após ter se reunido com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, no fim de março.

O governo brasileiro tem tentando intermediar algum tipo de negociação de paz entre Rússia e Ucrânia desde que Lula tomou posse, em janeiro, realizando conversas com os dois países envolvidos e também com líderes europeus, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping.