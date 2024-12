Zelensky acusa premiê eslovaco de querer 'ajudar Putin' após visita a Moscou

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, acusou nesta segunda-feira (23) o primeiro-ministro da Eslováquia, que visitou Moscou no domingo, de querer "ajudar" o presidente russo Vladimir Putin a obter dinheiro para financiar a guerra com Kiev, em um momento de tensão pelo trânsito do gás russo para a UE.

A Ucrânia, que enfrenta a invasão russa há quase três anos, anunciou durante o verão (hemisfério norte, inverno no Brasil) que não renovaria após o final do ano o contrato com Moscou para transportar gás russo para a Europa através de sua ampla rede de gasodutos.

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, um dos poucos líderes da UE que mantém relações cordiais com Putin e com um país muito dependente do gás russo, critica a decisão de Kiev.