Asfixia com nitrogênio: EUA querem testar método com sobrevivente de execução

A Suprema Corte do Alabama está avaliando se permitirá que o estado se torne o primeiro a executar um prisioneiro com um novo método: asfixia com gás nitrogênio.

No mês passado, o procurador-geral do Alabama, Steve Marshall, solicitou ao tribunal que permitisse ao estado prosseguir com a gaseificação de Kenneth Smith, condenado por assassinato em 1996, usando uma máscara facial conectada a um cilindro de nitrogênio destinado a privá-lo de oxigênio.

Os advogados de Smith afirmaram que o protocolo não testado pode violar a proibição da Constituição dos EUA de "punições cruéis e incomuns" e argumentaram que uma segunda tentativa de executá-lo por qualquer método é inconstitucional.