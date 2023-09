Violento e playboy: morre último chefe de máfia que inspirou 'O Poderoso Chefão'

Fama de "playboy". Fã dos relógios Rolex e de roupas de marcas renomadas, de quadrinhos e de jogos eletrônicos, Messina Denaro tinha fama de "playboy" e uma vez apareceu na capa de uma revista italiana com óculos escuros e visual de estrela do rock.

Fã da famosa trilogia. Após sua detenção, a polícia encontrou entre seus pertences objetos ligados ao filme "O Poderoso Chefão", incluindo um ímã que representava um chefe da máfia de terno e a frase "O Poderoso Chefão sou eu".

Penas de prisão perpétua. Messina Denaro ajudou a espalhar o terror em nome da Cosa Nostra e, ao longo dos anos, foi condenado a seis penas de prisão perpétua, incluindo as sentenças por sua participação no assassinato do juiz antimáfia Giovanni Falcone em 1992 e em atentados mortais em Roma, Florença e Milão em 1993.

O mafioso estava foragido desde 1993, para escapar do que se transformaria em uma repressão de décadas por parte do Estado italiano, o que reduziu drasticamente o poder da Cosa Nostra. A polícia o localizou quando estava em uma clínica de Palermo para receber tratamento contra o câncer. Na ocasião, o jornalista Roberto Saviano, especialista em cobertura da máfia, declarou à AFP que Messina Denaro era "o rei... o último dos assassinos em massa, o homem que executou os massacres violentos da Cosa Nostra".

Impiedoso

Vida no crime. Nascido em 26 de abril de 1962 em Castelvetrano, no sudoeste de Sicília, ele cresceu no coração do crime organizado. Seu pai, Don Ciccio, era o chefe do clã local e seu padrinho também era integrante da máfia.