Fracassa iniciativa da Rússia por ação do Conselho de Segurança da ONU em Israel e Gaza

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU redigido pela Rússia que pedia um cessar-fogo humanitário na guerra entre Israel e os militantes palestinos do Hamas em Gaza não conseguiu obter o mínimo de nove votos necessários no órgão de 15 membros nesta segunda-feira.

O projeto de resolução obteve cinco votos a favor, quatro votos contra e seis abstenções, entre elas a do Brasil.

A Rússia propôs o projeto de uma página na sexta-feira, projeto que também pedia a libertação de reféns, o acesso à ajuda humanitária e a retirada segura de civis necessitados.