Grande São Paulo tem 55.836 imóveis sem luz por causa das chuvas dos últimos dias

De acordo com site de monitoramento da Enel, cerca de 55.836 clientes seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo, por volta das 9h30, desde as fortes chuvas que atingem a região nos últimos dias. A cidade mais afetada é Ribeirão Pires, com 5,76% dos clientes sem energia, ou 2.503 interrupções de fornecimento.

A companhia havia afirmado, em seu último boletim divulgado ontem, que as rajadas de vento de mais de 80 km/h, que atingiram algumas áreas da sua concessão, provocaram quedas de galhos, árvores e danificaram alguns trechos da rede elétrica. "Cerca de 70% das ocorrências registradas foram causadas pelo contato com a vegetação", afirma a companhia.

A Enel esclareceu ainda que acionou antecipadamente seu "plano de contingência", com reforço das equipes em campo, que, ainda segundo a empresa, seguirão trabalhando 24h para reconstruir os trechos de rede danificados e restabelecer o serviço para todos os clientes. A companhia também diz atuar com motoeletricistas em alguns locais para agilizar o atendimento.