União Europeia vai lançar ponte aérea humanitária para levar auxílio à Faixa de Gaza

"Os palestinos na Faixa de Gaza precisam de ajuda humanitária e auxílio. Eles não podem pagar o preço pela barbárie do Hamas", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em coletiva de imprensa em Tirana.

Ela está participando de um encontro do Processo de Berlim, uma iniciativa realizada pelo governo alemão para melhorar a cooperação entre os seis países dos Bálcãs que desejam ingressar na UE. A presidente da Comissão Europeia disse que o bloco decidiu durante o fim de semana triplicar seu auxílio humanitário, para mais de 75 milhões de euros, como forma de apoio aos civis da Faixa de Gaza.

Israel prometeu aniquilar o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, depois que seus guerrilheiros passaram pela fronteira do enclave no dia 7 de outubro e mataram mais de 1.300 israelenses — a maioria civis —, no dia mais mortal do país em seus 75 anos de existência.

As consequências do conflito colocaram a Faixa de Gaza, onde moram 2,3 milhões de palestinos, sob bloqueio total, ao mesmo tempo em que a região é atingida por bombardeios sem precedentes. Espera-se que um ataque israelense por solo também ocorra.

As autoridades em Gaza contabilizam pelo menos 2.750 mortos no enclave, incluindo civis.